Оккупанты обстреляли автобус, который эвакуировал людей из Лисичанска: фото

К счастью, никто из пассажиров не пострадал, все доставлены на железнодорожные вокзалы.

Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также читайте Украинские защитники профессионально уничтожили российскую технику из засады (видео)

"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний — ни в коем случае. Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин", — отметил он.

По словам Гайдая, сегодня в Лисичанске враг обстрелял автобус, эвакуировавший людей.

"К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Все доставлены к железнодорожным вокзалам. Кстати, из этого города сегодня эвакуировано рекордное для Луганщины количество людей — около 1 300. Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области в целом", — рассказал глава ОВА.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска оттесняют российских военных подальше от Киева, делая фактически невозможным штурм столицы.

Читайте также: