Оккупанты обстреляли автобус, который эвакуировал людей из Лисичанска: фото

К счастью, никто из пассажиров не пострадал, все доставлены на железнодорожные вокзалы.
Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний — ни в коем случае. Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин", — отметил он.
По словам Гайдая, сегодня в Лисичанске враг обстрелял автобус, эвакуировавший людей.
"К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Все доставлены к железнодорожным вокзалам. Кстати, из этого города сегодня эвакуировано рекордное для Луганщины количество людей — около 1 300. Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области в целом", — рассказал глава ОВА.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска оттесняют российских военных подальше от Киева, делая фактически невозможным штурм столицы.
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