Оккупанты обстреляли автобус с людьми возле Рубежного: что известно

Оккупанты обстреляли автобус с людьми возле Рубежного: что известно

Сегодня, 25 апреля, возле Рубежного Луганской области российские военные обстреляли автобус, эвакуировавший людей из Северодонецка.

На подъезде к Рубежному оккупанты открыли огонь по автобусу, в котором находились 12 жителей Северодонецка. В результате стрельбы никто не пострадал, кроме транспорта.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"До Рубежного автобус не доехал из-за обстрелов. У нас — минус один автобус.

Гайдай отметил, что все меньше людей готовы эвакуироваться. Автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут к поездам полупустыми.

По его словам, на свободной Луганщине до сих пор остаются более 60 тысяч населения.

"Попасная и Рубежное наоборот – хотели бы уехать, но россияне местных не отпускают и систематически обстреливают наши эвакуационные автобусы", – отметил он.

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