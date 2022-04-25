Оккупанты обстреляли автобус с людьми возле Рубежного: что известно

Сегодня, 25 апреля, возле Рубежного Луганской области российские военные обстреляли автобус, эвакуировавший людей из Северодонецка.
На подъезде к Рубежному оккупанты открыли огонь по автобусу, в котором находились 12 жителей Северодонецка. В результате стрельбы никто не пострадал, кроме транспорта.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"До Рубежного автобус не доехал из-за обстрелов. У нас — минус один автобус.
Гайдай отметил, что все меньше людей готовы эвакуироваться. Автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут к поездам полупустыми.
По его словам, на свободной Луганщине до сих пор остаются более 60 тысяч населения.
"Попасная и Рубежное наоборот – хотели бы уехать, но россияне местных не отпускают и систематически обстреливают наши эвакуационные автобусы", – отметил он.
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