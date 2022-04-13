Оккупанты обстреляли Барвенково: погибли трое местных жителей

Повреждены жилые дома.

Во вторник, 12 апреля, российская армия обстреляла город Барвенково в Харьковской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что захватчики нанесли удар около 16:00. В результате обстрела вооруженных сил России погибли три человека, среди них 16-летняя девушка. Кроме того, 20-летний молодой человек получил телесные повреждения. Ряд жилых домов поврежден и разрушен.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Как сообщалось, 12 апреля после 23:00 Россия нанесла удар баллистическими ракетами по одной из воинских частей Житомирской области. Не пострадали ни военные, ни гражданские, как это было раньше. Имущество также практически не повреждено.

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