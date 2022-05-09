Оккупанты обстреляли Богодухов и Золочев, есть погибшие и раненные: ситуация в Харьковской области

Оккупанты обстреляли Богодухов и Золочев, есть погибшие и раненные: ситуация в Харьковской области

В Харьковской области пиротехники производят очистку территорий от боеприпасов.

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли по Харькову 1 артиллерийский удар. Пострадал район Сокольников. Также в результате обстрела оккупантами Харьковского района (Русские Тишки, Циркуны, с. Михайловка, Рай-Еленовка) — 4 человека получили ранения, 1 человек погиб в Циркунах.

Кратко о ситуации на Харьковщине по итогам прошедших суток рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В течение суток активные обстрелы продолжались в Богодухове и районе — 3 раненых, 2 погибших. Вечером 8 мая зафиксировали обстрелы оккупантов в Лозовской, Золочевской громадах — 2 раненных. Всего за сутки по Харьковской области из-за обстрелов россиян — 9 раненых, 3 человека погибли", – рассказал Синегубов.

Идут бои на Изюмщине. Враг активных наступательных действий не проводил, перегруппировывает подразделения и пытается удержать ранее занятые позиции. ВСУ удерживают свои позиции и не допускают продвижения врага и постепенно ведут контрнаступательные действия.

Олег Синегубов подчеркнул, чтобы местные жители не спешили с возвращением в освобожденные населенные пункты, поскольку там сейчас там работают правоохранители и выполняют сверхсложную работу пиротехнические подразделения.

"Оккупанты оставили после себя сотни мин на выездах, улицах, в домах и т.д. Во время разминирования получили ранения 3 спасателя, медики оказывают необходимую помощь. Поэтому еще раз обращаемся: посещать только что освобожденные территории очень опасно", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, что вчера, 7 мая, украинские защитники освободили от оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области — село Циркуны.

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