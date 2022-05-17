Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и территорию Попаснянского общества: 10 погибших и 3 раненых

Луганская область подверглась обстрелам со стороны оккупантов.
Оккупанты попали в больницу Северодонецка и на территорию Попаснянской общины. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Российские оккупанты попали в два корпуса больницы и здание научно-производственного объединения "Импульс" в Северодонецке, нанесли авиаудары по Попаснянщине. В результате 10 человек погибли и рое получили ранения. Среди раненых жители Горного, Золотого и Боровского.
Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске.
"По меньшей мере, два авиационных удара нанесли россияне по селам Попаснянской общины. Разрушения получили три дома во Врубовке, четыре – в Камышевасе, по два – в Новозвановке и Троицком. Три – в Тошковке Горной общины", — сообщил Гайдай.
Напомним, что авиация противника производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в Восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.
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