Оккупанты обстреляли центр Харькова — фото, подробности

В результате обстрела погибли пять человек.

Оккупанты обстреляли центр Харькова — пострадали два района города, сообщила Харьковская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — сообщила пресслужба.

По данным следствия, 17 апреля 2022 около 13:25 российские военнослужащие обстреляли центр Харькова — Киевский и Шевченковский районы города.

В результате обстрела погибли пять человек. По меньшей мере, 13 мирных жителей получили ранения.

Поврежден ряд жилых домов, институты и объекты инфраструктуры города.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее коммунальщики Харькова осуществляли санитарную очистку улиц. А с трассы M-03 от Харькова в освобожденный Чугуев вывезли 30 единиц изуродованного военного и гражданского транспорта, отметил Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул: дороги Харьковщины являются стратегическими маршрутами для доставки гуманитарных грузов. Сейчас в области дорожники регулярно проводят аварийный ремонт дорог, в частности, в местах попадания вражеской артиллерии.