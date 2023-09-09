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Оккупанты обстреляли дома в Солнечном на Херсонщине: есть погибший

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Оккупанты обстреляли дома в Солнечном на Херсонщине: есть погибший

Обстрел. / Фото: Associated Press

Обстрел продолжается.

В субботу, 9 сентября, российская оккупационная армия обстреляла Солнечное в Херсонской области. Погиб один человек.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Днем российская армия покрыла огнем Солнечное. Попали в частные дома. 48-летний мужчина погиб на месте", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, обстрел оккупантов продолжается. Он просит, чтобы люди находились в безопасных местах.

Как сообщалось, 8 сентября российские захватчики сбросили авиабомбу в Херсонскую область — на село Одрадокаменка. В результате атаки РФ есть погибшие и пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
159
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