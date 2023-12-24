Оккупанты обстреляли два населенных пункта в Донецкой области: что известно (фото)

Против мирных людей оккупанты применили управляемые авиационные бомбы.
В воскресенье, 24 декабря, российская оккупационная армия обстреляла два поселка Донецкой области, в которых отсутствовали какие-либо объекты военного назначения. По предварительным данным, против мирных людей оккупанты применили управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
В поселке Очеретино Покровского района во время авиаобстрела частного сектора ранения бедра и минно-взрывную травму получил 62-летний мужчина, который двигался на автомобиле по одной из улиц.
Еще двое гражданских получили телесные повреждения в результате атаки врага на поселок Нью-Йорк Торецкой городской громады. Потерпевшие – мужчина 68 лет и его 64-летняя жена находились во дворе, когда рядом с ними произошел взрыв вражеского снаряда.
Супруги смогли дойти до соседей, которые и вызвали на место происшествия "скорую". У пострадавших диагностированы осколочные ранения.
При обстреле взрывами были повреждены и разрушены жилые дома, заборы и хозяйственные постройки.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в этот же день россияне обстреляли поселок Белозерка вблизи Херсона. В результате вражеской атаки пострадала 36-летняя местная жительница.
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