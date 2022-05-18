Оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке: сгорела дотла (фото)

Армия государства-оккупанта Российской Федерации не прекращает обстреливать Авдеевку в Донецкой области.

В ночь на 18 мая русская армия обстреляла город запрещенными фосфорными боеприпасами. Враг уничтожил в Донецкой области еще одно учебное заведение – Авдеевскую школу №1.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, школа сгорела дотла. Обошлось без пострадавших. В здании учебного заведения находились только дежурные, им удалось спастись.

"До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 училось более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь развалины. В школе не было ни одного военного, ни одной военной техники. Просто россияне, как всегда, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру", — подчеркнул глава ОВА.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Всего с 24 февраля россияне в Донецкой области повредили и разрушили 416 учебных заведений: 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 высшее учебное заведение.

Как сообщалось, в Донецкой области за минувшие сутки, 17 мая, полиция задокументировала 28 российских обстрелов – есть погибшие и раненые. Среди раненых – 9-летний мальчик. Разрушения получили 52 гражданских объекта – жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры.

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