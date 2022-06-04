Оккупанты обстреляли Горную общину в Луганской области: погибли мать с ребенком

Россияне не перестают обстреливать Луганскую область.

За прошедшие сутки захватчики нанесли удары по Горной общине. В результате вражеской атаки российской армии погибли мать с ребенком.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного.

Есть раненые в Северодонецке, которое россияне усиленно штурмуют. Еще раз пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост. Накануне один из их снарядов попал в одну из уцелевших квартир. Отец с находившимся там сыном остались невредимыми. Украинские военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка.

За сутки в Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по шесть многоэтажек. В Горном – восемь домов, в Новоивановке – семь, во Врубовке – шесть. Есть разрушение жилищного фонда в Метелкино.

Напомним, начались 101 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 июня.

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