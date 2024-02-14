Оккупанты обстреляли город Николаевка в Донецкой области: есть погибшие (фото)

Город попал под обстрел около 14 часов.

Российские оккупантыво время обстрела убили двух человек на Донетчине. В зоне поражения очутилась жилая застройка.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Как стало известно, военные РФ обстреляли жилую застройку в Николаевке Донецкой области. Город попал под обстрел около 14 часов.

“Пока известно о двух погибших женщинах — 62 и 74 годах. Кроме того, один человек получил ранения. Окончательные последствия обстрела устанавливаем”, – рассказал Вадим Филашкин.

Напомним, что оккупационные войска России в ночь на 12 февраля, около 00:30, атаковали тремя ракетами С-300 частный сектор г. Селидового в Донецкой области.

Читайте также: