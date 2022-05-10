Оккупанты обстреляли гражданские объекты в нескольких областях Украины: есть погибшие и раненые

Оккупанты обстреляли гражданские объекты в нескольких областях Украины: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Украины.

В минувшие сутки обстрелы подверглись Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровским областям.

Об этом сообщают обладминистрации, информирует Суспільне.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине и Чернигове .

На Днепропетровщине за прошедшие сутки оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из артиллерии. Задело несколько домов в населенном пункте этой общины. Пострадавших по состоянию на данный момент нет. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Харьков: ночь сравнительно спокойная, в течение суток — один пострадавший в результате обстрелов в Слободском районе города.

Оккупанты обстреливали Харьковский и Балаклейский районы — 4 раненых.

В Циркунах погибли три человека, две женщины подорвались на растяжке.

Изюм – продолжаются бои.

Луганщина : эпицентр боев переместился в район Белогоровки (между Попасной и Лисичанском), обстрелы Северодонецка и Лисичанска продолжаются. Прилет на Лисичанский НПЗ – возгорание установки получения элементарной серы и низкой прокладки нефтепровода станции смешивания бензинов, площадь пожара 360 кв.м. Подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Донетчина : тяжелые бои вблизи Лимана, в районе г. Марьинка и с. Новомихайловка. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, но задокументировать повреждения невозможно из-за постоянных обстрелов.



В Авдеевке: с вечера и сегодня утром — артиллерийские обстрелы, прямые попадания в многоэтажки. Ночью — два авиационных удара. Сейчас обстрелы продолжаются.

Не прекращаются и обстрелы Торецкая, поселков Железное и Нью-Йорк. В Нью-Йорке вчера сгорела одна из немногих исторических достопримечательностей – паровая мельница Петера Дикка. Памятник пережил две мировые войны.

Одесская область: вечером были выпущены ракеты по городу Одесса. Разрушены торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. Один человек погиб, пятеро раненых доставлены в больницу, им оказана помощь. Подробная информация о других повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

В Херсонской области в течение дня и ночи в Херсонской области был слышен ряд взрывов. Самая горячая ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями. На территории области остаются десятки деревень и поселков, которые с первых дней войны остаются без света и воды.

Николаевщина : всю ночь обстреливали пгт Первомайское. В результате обстрела погиб 81-летний житель, был пожар, горели в большинстве гаражи. Оккупанты также обстреливали Белозерку, Первомайскую СТГ, села Лиманы Галицыновская СТГ Николаевского района. Три дома уничтожены, пострадавших нет.

Также вечером оккупанты обстреляли село Баловно, Константиновская СТГ. Есть разрушение частных домов, вышла из строя электроподстанция. В Широковской общине были обстрелы днем с 14 до 16:00 и около 01 часов ночи. По предварительным данным, попаданий в объекты инфраструктуры не было, пострадавших нет.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты под видом поиска партизан грабят местных жителей.

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