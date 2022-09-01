Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 14 селах и городах Запорожской области

Полиция за сутки зафиксировала 17 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки, 31 августа, российские войска обстреляли позиции украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах 14 населенных пунктов области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоандреевка, Ольговское, Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка, Бурлацкое, Шевченко, Червоное, Преображенка, Новоивановка, Зализнычное, Орехов, Гуляйполе, Каменское.

В полицию поступило 17 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1682 человека, из них 470 – дети.

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