Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 14 селах и городах Запорожской области

Полиция зафиксировала 12 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли позиции украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 14 населенных пунктах.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Щербаки, Дорожняки, Зализничное, Полтавка, Никольское, Червоное, Успеновка, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Белогорье, Малиновка, Каменское", - говорится в сообщении.

В полицию поступило 12 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории эвакуировали 1156 человек, из них 288 – дети.

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