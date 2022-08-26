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Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах Запорожской области

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах Запорожской области

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Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах Запорожской области

Оккупанты обстреляли частные дома в Орехове 25 августа, фото/Запорожской ОВА

В полицию поступило 32 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки враг обстрелял позиций украинских защитников в Запорожской области из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах четырех населенных пунктов.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

По сообщению полиции области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе сел Новодаровка, Преображенка, города Орехов и поселка Степногорск.

В полицию поступило 32 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Также в ОВА сообщили, что за прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1622 человека, из них 470 – дети.

Напомним, российские оккупанты 25 августа обстреляли Орехов и окрестные населенные пункты, в результате чего погиб 17-летний парень.

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