Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах Запорожской области

В полицию поступило 32 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки враг обстрелял позиций украинских защитников в Запорожской области из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах четырех населенных пунктов.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.



По сообщению полиции области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе сел Новодаровка, Преображенка, города Орехов и поселка Степногорск.



В полицию поступило 32 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.



Также в ОВА сообщили, что за прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1622 человека, из них 470 – дети.

Напомним, российские оккупанты 25 августа обстреляли Орехов и окрестные населенные пункты, в результате чего погиб 17-летний парень.

Читайте также: