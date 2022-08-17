Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух селах и двух городах Запорожской области

В полицию за сутки поступило 18 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За последние сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах двух сел и двух городов Запорожской области. Также враг бил по позициям украинских военных на Запорожском направлении.

Об этом 17 августа сообщили в Запорожской ОВА.

"За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения", — говорится в сообщении.

По данным полиции, за минувшие сутки оккупанты также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе двух сел Преображенка, Новоандреевка и двух городов Орехов и Гуляйполе.

"Поступило 18 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", – отметили в ОВА.

Также за прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Были эвакуированы 344 человека, из них 96 – дети.

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