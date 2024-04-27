Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове: в больнице вылетели стекла

В настоящее время без пострадавших.
Российские захватчики в ночь на 27 апреля обстреляли Харьков, прилет зафиксировали возле медицинского учреждения, где вылетели стекла.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Прилетело рядом с медицинским учреждением. На данный момент без пострадавших — в медучреждении вылетели стекла. Но это предварительная информация", — сообщил мэр Терехов.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что предварительно пострадавших в результате обстрела нет.
"Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. На данный момент — без пострадавших. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики во время атаки на Никополь ранили двух местных жителей.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова ударили по спасателям в Херсонской области.
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