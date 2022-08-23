Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в трех населенных пунктах Запорожской области

Россияне также обстреливали позиции ВСУ на Запорожском направлени.
За минувшие сутки, 22 августа, российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе трех населенных пунктов Запорожской области. Кроме этого враг также обстреливал позиции украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Ольговское", — говорится в сообщении.
В результате этих обстрелов в полицию поступило 28 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.
Также за прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1947 человек, из них 534 – дети.
Читайте также: