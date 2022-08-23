Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в трех населенных пунктах Запорожской области

Россияне также обстреливали позиции ВСУ на Запорожском направлени.

За минувшие сутки, 22 августа, российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе трех населенных пунктов Запорожской области. Кроме этого враг также обстреливал позиции украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Ольговское", — говорится в сообщении.

В результате этих обстрелов в полицию поступило 28 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

Также за прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1947 человек, из них 534 – дети.

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