Оккупанты обстреляли Харьков и еще 20 городов и сел области: попали в склад пиротехники, повредили дома

В результате обстрелов Харьковщины повреждены частные дома, торговые сооружения и гражданские автомобили.

Вчера, 10 января, около 23:00 российские войска обстреляли Харьков, предварительно из РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в склад пиротехники. Возник масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сегодня, 11 января, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем канале в Telegram.

Кроме этого, за сутки оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов Харьковщины в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах.

В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красное и другие населенные пункты. В результате обстрелов повреждены частные дома, торговые сооружения и гражданские автомобили. К счастью, никто не пострадал.

"На линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районе Гряниковки Купянского района. Но отступил с потерями, получив отпор. Верим в ВСУ и вместе помогаем нашим защитникам. Украина победит", — написал Синегубов.

Обстрел Харькова 10 января

Напомним, вечером 10 января в Харькове раздались взрывы. Власти сообщили об ударах со стороны российских войск. Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники, там происходила детонация пиротехнических изделий.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, посетившая украинский Харьков, назвала город символом безумия российской агрессии.

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