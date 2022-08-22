Оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО, а ночью ударили еще и ракетами из Белгорода: есть раненый

Вчера, 21 августа, около 21:00 оккупанты из РСЗО обстреляли Киевский район Харькова, повредив частные дома. В результате вражеского огня ранение получил 35-летний мужчина. Кроме того, около 3:00 ночи из российского Белгорода захватчики нанесли 2 ракетных удара по Киевскому району.

Как сегодня, 22 авгнуста, сообщил глава Харьковской ОВА, в результате ночных обстрелов поврежден инфраструктурный объект. Предварительно без потерь, а информация по разрушениям уточняется.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Лозовского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов Харьковской области", — информирует Синегубов.

В Лозовском районе из-за обстрелов горела трава и лесополосы.



В поселке Золочев Богодуховского района ранения получила 83-летняя женщина.



"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг использует против наших защитников ствольную и реактивную артиллерию, танки. Россияне пытались идти в наступление в направлениях Довгенькое — Дибровно, Бражковка — Новая Дмитровка, но под огнем наших защитников отступили с потерями", — рассказал глава области.

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