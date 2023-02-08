Оккупанты обстреляли Харьковщину: 10-летний мальчик получил осколочное ранение, ребенка госпитализировали

В ходе сегодняшних обстрелов Харьковщины россияне ранили нескольких мирных жителей, среди них — ребенок.

Сегодня, 8 февраля, россияне обстреляли село Варваровка и город Волчанск в Харьковской области. В результате обстрелов есть раненые гражданские, среди них – 10-летний мальчик, которого госпитализировали в больницу.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня около 11:00 часов оккупанты обстреляли с. Варваровка, Чугуевского района. В результате обстрела ранения получили двое гражданских: 69-летний мужчина и 66-летняя женщина", — проинформировал он.



Кроме этого, в 12:00 враг обстреливал город Волчанск. Осколочное ранение получил 52-летний мужчина, работник Облэнерго.

"По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Волчанске из-за обстрелов оккупантов осколочное ранение получил 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести", — отметил Синегубов.

По его словам, всех раненых во время сегодняшних обстрелов госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, контрразведчики СБУ задержали российского агента, причастного к ракетным обстрелам Харькова 5 февраля. В результате вражеских "прилетов" погибли мирные жители и разрушена гражданская инфраструктура города.

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