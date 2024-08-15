Оккупанты обстреляли Херсон: один человек погиб и 10 получили ранения

За сутки кафиры в Херсонской городской территориальной общине убили 1 человека и ранили 10 человек.

Об этом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщает в Телеграмме.



Травмы, несовместимые с жизнью, в результате сброса взрывчатки с дрона получил мужчина 1966 г.р. В момент обстрела он находился на улице.



Среди раненых – 15 летняя девушка, три женщины 39, 40, 49 и мужчины 41, 58, 59, 62, 75 и 61 года. Последний – в тяжелом состоянии.



Один травмированный имеет легкие телесные повреждения. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.



Напоминаем, что Херсонская городская военная администрация выплачивает единовременную денежную помощь при ранениях:

— взрослым – 20 000 грн

— детям – 30 000 грн.

Сумма на погребение – 50 000 грн.

Напомним, что ранее российские беспилотники атаковали Украину. В около шести областях раздались взрывы.

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