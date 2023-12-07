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Оккупанты обстреляли Херсонщину: четверо пострадавших

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Оккупанты обстреляли Херсонщину: четверо пострадавших

Война / Фото: Associated Press

Состояние одного пострадавшего тяжелое.

В полдень 7 декабря российская оккупационная армия атаковала Тягинку в Херсонской области. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В тяжелом состоянии в больницу доставили 67-летнего местного жителя. В настоящее время медики борются за его жизнь.

По словам чиновника, состояние других раненых, а это 63-летняя женщина и двое мужчин, 53 и 37 лет, оценивают как средней тяжести.

Как сообщалось, на днях армия РФ ударила по жилому кварталу Херсона двумя ракетами С-300. Одна из ракет попала в гуманитарный центр, который в результате выгорел почти дотла, вторая оставила огромный воронку.

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Дата публикации
Просмотры
23
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