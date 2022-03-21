Оккупанты обстреляли химический завод в Сумах: травмирован один человек

Оккупанты обстреляли химический завод в Сумах: травмирован один человек

Отмечается, что аварийная ситуация локализована

В Сумах на рассвете оккупанты обстреляли химический завод: на территории "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что аварийная ситуация локализована. "Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака", — говорится в сообщении.

В результате атаки кафиров один человек травмирован — это работник предприятия.

В свою очередь председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что угрозы населению города нет.

Как сообщалось, на рассвете 21 марта в результате российского вражеского обстрела поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн. По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака. В 7.15 его локализовали. Зона поражения составила около 2,5 км.

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