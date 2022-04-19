Оккупанты обстреляли из артиллерии Николаев: попали в жилой дом и магазин

Оккупанты обстреляли из артиллерии Николаев: попали в жилой дом и магазин

В результате попадания снарядов возник пожар.

Ночью 18 апреля враг обстреливал Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин" на Херсонском шоссе. Пожарные ликвидировали пожар на площади 200 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Также в течение суток чрезвычайники потушили пожар кровли жилого дома на ул. Очаковской с. Черноморка Черноморской территориальной общины Николаевского района, возникшего из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Площадь возгорания достигла 30 кв.

Facebook/ ГСЧС Украины

Еще по ул. Садовой с. Лукашевка Первомайской территориальной общины Первомайского района пожарные потушили возгорание хозяйственного сооружения на площади 15 кв.м, причина пожара устанавливается.

Кроме этого, за минувшие сутки группа пиротехников изъяла 30 взрывоопасных предметов. Всего с начала российской агрессии изъято 1159 боеприпасов.

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