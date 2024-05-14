Оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь: есть жертвы (фото)

Россияне бьют по городу с утра.

Во вторник, 14 мая, российские оккупационные войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Погиб один человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"С самого утра враг открыл по Никополю артиллерийский огонь", – сообщил глава ОВА.

В результате артобстрела погиб 45-летний мужчина. Также 47-летний местный житель получил осколочные ранения.

Остальные последствия российской атаки уточняются, подчеркнул Лысак.

Российские войска нанесли удары по Никополю 14 мая. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Российские войска нанесли удары по Никополю 14 мая. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Российские войска нанесли удары по Никополю 14 мая. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Как сообщалось, сегодня ночью россияне ударили по Харькову – по Киевскому району. Враг атаковал город управляемыми авиабомбами. Есть потерпевшие.

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