Оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь: есть жертвы (фото)

Россияне бьют по городу с утра.
Во вторник, 14 мая, российские оккупационные войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Погиб один человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"С самого утра враг открыл по Никополю артиллерийский огонь", – сообщил глава ОВА.
В результате артобстрела погиб 45-летний мужчина. Также 47-летний местный житель получил осколочные ранения.
Остальные последствия российской атаки уточняются, подчеркнул Лысак.
Как сообщалось, сегодня ночью россияне ударили по Харькову – по Киевскому району. Враг атаковал город управляемыми авиабомбами. Есть потерпевшие.