Оккупанты обстреляли из авиации Донетчину: ракета попала в частный дом, есть погибшие

Российские оккупанты во время атаки на Донетчину убили нескольких местных жителей. В частности, сегодня утром, 18 апреля, военные РФ обстреляли из авиации поселок Очеретино.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Как стало известно, оккупанты утром из авиации обстреляли частный дом. В результате погиб 56-летний местный житель.

“Кроме того, сегодня стало известно еще о двух погибших в Очеретинской громаде — в результате артобстрела 15 апреля в Нетайлово погибли два человека. Также сегодня под обстрел попала Часовоярская громада — там ранена 74-летняя женщина, ее доставили в больницу. Оставаться на Донетчине опасно. Эвакуируйтесь своевременно”, — рассказал Вадим Филашкин.

Напомним, что подозрения получили еще три предателя, которые обстреливали позиции ВСУ в Донецкой области.

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