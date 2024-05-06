Оккупанты обстреляли из авиации Константиновку: есть раненые местные жители

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Константиновку в Донецкой области из авиации. В результате атаки врага ранения получили четверо местных жителей.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Как стало известно, россияне совершили обстрел Константиновки около 14:20. Вероятно, оккупационные войска использовали планирующий боеприпас "УМПБ Д-30 СМ". Били военные преступники по жилой застройке.

“В результате атаки россиян на прифронтовой город четверо гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести. Мужчины в возрасте от 34 до 53 лет доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Пострадавшим предоставляется квалифицированная помощь, состояние одного из них оценивается как тяжелое. От взрыва вражеского снаряда в населенном пункте повреждены три многоквартирных жилых дома, котельная и автомобиль”, — рассказали в областной прокуратуре.

Там также добавили, что прокуратура проводит расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что Россия готовит резервы к новому наступлению на север от Авдеевки.

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