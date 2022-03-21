Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии жилые дома в Тростянце на Сумщине: погибли трое пенсионеров

Также было повреждено несколько многоквартирных жилых домов и магазин.
Оккупанты 20 марта в очередной раз обстреляли город Тростянец Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
Из тяжелой артиллерии захватчики нанесли удары по жилым домам. В результате этого погибли 3 человека.
"Оккупанты фактически уничтожили несколько домов и убили трех проживавших там пенсионеров. В результате обстрела погибли 64-летний Валентин Васильевич, 70-летний Николай Тихонович и 73-летняя Екатерина Петровна", — говорится в сообщении.
Также было повреждено несколько многоквартирных жилых домов и магазин.
Ранее сообщалось, что оккупанты бросили гранату в мирных жителей Тростянца, погибли двое мужчин.
Напомним, что в Сумской области россияне загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры" и используют как "живые щиты".
Ранее в Сумской области оккупанты похитили "скорые" и устроили бой между собой из-за "шашлычной". Также сообщалось, что оккупанты обстреливали населенные пункты Сумщины с вокзала в Тростянце.
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