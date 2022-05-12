Оккупанты обстреляли Камышеватскую громаду в Запорожье: разрушены 60 домов, есть пострадавшие

Оккупанты обстреляли Камышеватскую громаду в Запорожье: разрушены 60 домов, есть пострадавшие

Для создания паники и уничтожения народа Украины агрессор целый день готовил по жилым районам и инфраструктуре Камышевашской территориальной громады.

Российские военные разрушили около 60 домов жителей общины. В результате атаки трое гражданских граждан получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб.

Об этом сообщают в Запорожской военной администрации.

Кроме этого оккупанты не прекращали обстрелы города Орехов.

"Третье сутки подряд интенсивность артиллерийских атак по городу не утихают. Враг поставил цель уничтожить дома мирных жителей, студенческие общежития, больницу города. Сегодня российская ракета попала в элеватор", — сообщают в ОВА.

С 13 мая 2022 года в Орхове с 18:00 начнется удлиненный комендантский час на территории города. До 6 утра 16 мая горожанам будет запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специальных пропусков. Из дома можно выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие или выгулять домашнего питомца.

Напомним, что на Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступлений на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

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