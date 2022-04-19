Оккупанты обстреляли кассетными снарядами Очаков Николаевской области

Российские военные обстреляли Очаков Николаевской области запрещенными кассетными снарядами.

Также кафиры применили реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Град" против других городов региона.

Об этом в фейсбуке сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева.

“Оккупанты снова обстреливали из “Ураганов”, “Градов” и “Смерчей” города Николаевщины. Вчера ударили по Очакову запрещенными кассетными снарядами. Со вчерашнего вечера и ночью хаотично обстреливали большинство районов Николаева", — говорится в публикации.

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По словам Замазеевой, в результате вражеских обстрелов были разрушены гражданские объекты и жилые дома. Повреждения устанавливаются и подсчитываются.

"Как всегда пострадали детские сады и школы — это для тупых орков "страшные" объекты, потому что они несут знания и воспитывают украинцев настоящими людьми", — отметила председатель Николаевского облсовета.

Напомним, что ночью 18 апреля враг обстреливал Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин" на Херсонском шоссе. Пожарные ликвидировали пожар на площади 200 кв. м.