Оккупанты обстреляли Красногоровку: есть раненые

29 апреля 2024 года российские военные из артиллерии обстреляли город Красногоровка Донецкой области. В результате ранены мужчина и женщина.

Об этом рассказала спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева, — сообщает Общественное. Донбасс.

"С осколочными ранениями доставили в больницу 60-летнюю женщину и 68-летнего мужчину", — уточнила спикер.

По информации пресс-секретаря, по факту обстрела правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Красногоровка расположена в более чем 20 километрах северо-западнее Авдеевки Донецкой области. До полномасштабного вторжения в городе проживало более 14 тысяч человек.

Напомним, по данным Bild, под Временным Яром могло больше не остаться систем ПВО.

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