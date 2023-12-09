Оккупанты обстреляли Купянск: погибли две женщины

Еще один человек получил ранения.

Российские захватчики обстреляли город Купянск Харьковской области, в результате чего погибли две женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"В результате вражеского обстрела города Купянск погибли 2 женщины 57 и 71 лет. 30-летний мужчина получил ранения. Предварительно, кафиры ударили из артиллерии около 15:30", — заявил Синегубов.

Кроме того, сообщается, что в результате обстрела повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики ночью нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадал один человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупанты сбросили боеприпас на Херсонщину, есть погибший и пострадавший.

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