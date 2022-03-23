Оккупанты обстреляли Лозовую под Харьковом: есть погибшие и раненые

Оккупанты обстреляли Лозовую под Харьковом: есть погибшие и раненые

Разрушены около 20 домов в частном секторе.

Оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов в Харьковской области. В результате в городе Лозовая погиб 1 человек и 8 получили ранения.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на Лозовский горсовет.

В результате обстрела Лозовой ранения получили 8 гражданских людей, детей среди них нет. Разрушены около 20 домов в частном секторе.

"Один человек погиб, двое в тяжелом состоянии в результате обстрела Лозовой" — сказал городской голова Сергей Зеленский

Впрочем, к утру 23 марта количество тяжелораненых в Лозовой увеличилось до четырех человек.

Напомним, что в Генштаб рассказали, как прошли предыдущие сутки и какие результаты ВСУ и другие группировки сил обороны. Так, защитники Украины не позволяют восстановить врагу наступление в направлениях на Славянск и, частью сил, на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья.