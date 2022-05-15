Оккупанты обстреляли Львовскую, Сумскую и Харьковскую, беспокойно в Донбассе: ситуация в регионах по состоянию на утро 15 мая

Оккупанты обстреляли Львовскую, Сумскую и Харьковскую, беспокойно в Донбассе: ситуация в регионах по состоянию на утро 15 мая

Ночь относительно спокойно прошла в 16 областях Украины.

На Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Николаевщине, Черниговщине, Киевщине и Полтавщине обстрелов не зафиксировано.

Об этом сообщает "Главком".

Львовщина: сегодня, 15 мая, утром был совершен ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Информация о последствиях, характере разрушений и пострадавших уточняется.

В Днепропетровской области враг дважды обстрелял из "Ураганов" Широковскую общину. Люди не пострадали.

Запорожская область : в областном центре ночью было тихо. По линии фронта продолжаются бои. Ситуация стабильна.

Харьков : обстрелы города не зафиксированы. В течение суток по области обстреливали Чугуевский Первомайский район, есть пострадавшие люди. В Харьковском районе кафиры обстреляли склад, масштабный пожар потушили спасатели. Пострадавших нет. Бои продолжаются и в Изюмском направлении.

В Сумской области около 22 вечера вчера, 14 мая, был нанесен ракетный удар по окрестностям села Шпилевка, Сумского района. Было разрушено несколько домохозяйств. Также ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района. К счастью, в обоих случаях жертв нет.

Луганщина: 11 артиллерийских атак по Северодонецку, есть попадание в "Азот", техникум, многоэтажки, ранены. Также кафиры обстреливали Попаснянскую и Горную общины, в Камышевасе было попадание в здания сельсовета и дома культуры. Ранения получили трое жителей Врубовки. В Новодружеске ранена женщина.

Донеччина: В Очеретинской общине в селе Новокалиново вчера днем враг применил фосфорные заряды, сгорело несколько домов. На территории Торецкой общины был перебит газопровод, из-за чего без газоснабжения осталось несколько населенных пунктов. Также была повреждена подстанция в Торецке. Без света – несколько поселков, есть погибшие и раненые.

Мариуполь: Азовсталь держится на грани человеческих возможностей.

На Херсонщине враг уничтожаю инфраструктуру, то есть мародерства и похищение людей.

Напомним, что тяжелые бои продолжаются в Луганской области – российские войска продолжают обстреливать Лисичанск и Северодонецк, а также пытаются прорвать оборону на флангах, чтобы взять наши войска в этом районе в окружение.

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