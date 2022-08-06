Оккупанты обстреляли магистраль, транспортирующую водород на Запорожскую АЭС: отключен один энергоблок

Из-за вражеских обстрелов АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции был отключен от энергосистемы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александра Старух.

"В результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв", — подчеркнул руководитель области.

По его словам, 5 августа армия террористки России обстреляла магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет.

Напомним, ночью оккупаты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе Запорожья. Пострадавших нет. Значительные разрушения также не зафиксированы. Кроме того, обстрел подвергся промплощадке поселка Степногорск. Повреждена электроподстанция. В настоящее время во всех населенных пунктах общины электроснабжение отсутствует.

Напомним, российские оккупанты 5 августа во временно захваченном Энергодаре устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.

Затем вечером российские войска снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из реактивных систем залпового огня.

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