Оккупанты обстреляли Мариуполь: есть погибшие, а среди раненых — ребенок

Оккупанты обстреляли Мариуполь: есть погибшие, а среди раненых — ребенок

В результате обстрела города оккупантами погибли три человека и несколько получили ранения.

В Донецкой области оккупанты обстреляли город. В результате погибли три человека и трое получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Путин только что принес свой русский мир в Мариуполь и лишил жизни 3-х мирных жителей

Фото последствий авиаудара поселка Сартана, что рядом с Мариуполем. Итого 3 убитых и 3 раненых. Среди раненых один ребенок", — написал Геращенко.

Он также добавил, что вчера враг совершил обстрел жилых кварталов города Градамы. Чудом никто не погиб. Есть раненые.

Снаряды попали в Левобережный район

Сегодня вечером во время умышленного обстрела военными Российской Федерации снаряд попал на футбольное поле школы №48. Также снаряды попали в близлежащие дома на улицах Азовстальска, проспектов Свободы и Победы.

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