Оккупанты обстреляли мечеть султана Сулеймана Пышного в Мариуполе — МИД

В мечети от обстрелов прячутся более 80 взрослых и детей.

Оккупанты РФ обстреляли в Мариуполе мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы.

Отмечается, что в мечети от обстрелов прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

Мечеть Sultan Suleiman Magnificent и его wife Roxolana (Hurrem Sultan) в Мариуполе был выброшен на русский впаковщиков.



Более 80 adults и childrens is the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression #closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 12 марта 2022

"Мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе обстреляли российские оккупанты. От обстрелов там прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", — говорится в сообщении МИД.

Напомним, за 16 дней войны российские оккупанты убили в Украине 79 детей.

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