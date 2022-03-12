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Оккупанты обстреляли мечеть султана Сулеймана Пышного в Мариуполе — МИД

Оккупанты обстреляли мечеть султана Сулеймана Пышного в Мариуполе — МИД

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Оккупанты обстреляли мечеть султана Сулеймана Пышного в Мариуполе — МИД

twitter/МИД Украины

В мечети от обстрелов прячутся более 80 взрослых и детей.

Оккупанты РФ обстреляли в Мариуполе мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы.

Отмечается, что в мечети от обстрелов прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

"Мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе обстреляли российские оккупанты. От обстрелов там прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", — говорится в сообщении МИД.

Напомним, за 16 дней войны российские оккупанты убили в Украине 79 детей.

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