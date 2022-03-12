Оккупанты обстреляли мечеть султана Сулеймана Пышного в Мариуполе — МИД

В мечети от обстрелов прячутся более 80 взрослых и детей.
Оккупанты РФ обстреляли в Мариуполе мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы.
Отмечается, что в мечети от обстрелов прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Twitter.
Мечеть Sultan Suleiman Magnificent и его wife Roxolana (Hurrem Sultan) в Мариуполе был выброшен на русский впаковщиков.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 12 марта 2022
Более 80 adults и childrens is the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression #closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt
"Мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе обстреляли российские оккупанты. От обстрелов там прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", — говорится в сообщении МИД.
Напомним, за 16 дней войны российские оккупанты убили в Украине 79 детей.
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