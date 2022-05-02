Оккупанты обстреляли многоэтажки в Орехове на Запорожье: два человека погибли, четверо ранены

В воскресенье, 1 мая, российские военные стреляли по гражданской инфраструктуре города Орехов Запорожской области.
Оккупанты попали в многоэтажные дома, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.
"В результате вражеского обстрела с травмами разной тяжести в больницу были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли", — говорится в сообщении.
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