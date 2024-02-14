Оккупанты обстреляли многоэтажку в Селидово: ранены 4 человека (фото)

Среди раненых — двое детей 2016 и 2007 годов рождения.
Российские кафиры обстреляли Селидово в Донецкой области, в результате чего были ранены по меньшей мере 4 человека.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Он заявил, что захватчики ударили по городу около 23:30, попали в 5-этажку – 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.
"Среди раненых — двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под руинами находятся еще 4 человека", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Никополе во время российского артобстрела погиб мужчина.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне обстреляли предприятие в Харьковской области, есть жертвы.
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