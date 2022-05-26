Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковщины: среди раненых 9-летняя девочка

В Харьковской области оккупанты продолжают обстрел населенных пунктов.

За прошедшие сутки они обстреляли Балаклею и Циркуны.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За минувшие сутки в Харькове зафиксирован обстрел в районе Пятихаток, пострадал 62-летний мужчина.

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Также подверглась обстрелам Балаклея. В результате ранения получили 10 человек, среди которых 9-летний ребенок. Погибли 2 человека: мужчины 64 и 82 лет.

Вывезти из Балаклеи в Харьков удалось только 9-летнюю девочку, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Остальных пациентов госпитализировали в Купянскую ЦРБ.

Российские оккупанты обстреляли Циркуны. В результате произошло возгорание жилого сектора. 1 человек пострадал. Также 1 пострадавший в результате обстрела Чугуевского района.

Сегодня, 26 мая, утром снова обстреляли Золочевскую громаду и Слатино, Дергачевскую громаду — 2 раненных.

"Наши Вооруженные Силы Украины ведут интенсивные бои с российскими оккупантами. Горячее всего на Изюмщине. Россияне пытаются там улучшить тактическое положение в районе города Изюм и восстановить наступление на Славянск. Защитники Украины удерживают занятые рубежи в направлении государственной границы со страной-агрессором и надают достойный отпор", — подытожил Синегубов.

Напомним, что на сегодняшний день российские войска в Харьковской области перешли к обороне захваченных позиций, однако продолжает обстреливать населенные пункты области. Оккупанты также устроили террор местных мирных жителей. В Харьковской области на 25 мая есть несколько точек, где продолжаются самые ожесточенные бои.

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