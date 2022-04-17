Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов: ситуация в Харьковской области на 17 апреля

Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов: ситуация в Харьковской области на 17 апреля

Всего за сутки в результате обстрелов россиян ранены 31 человек, из них – 4 детей.

В Харьковской области за минувшие сутки оккупанты нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города, ХТЗ, Дергачах. И 1 ракетный удар.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в регионе в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и спасатели. К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом взорвались 3 саперов, 4 получили ранения.

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Всего за сутки в результате обстрелов россиян ранены 31 человек, из них – 4 детей. Погибли – 3 гражданских.

"Враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ держат крепко позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов. Обращаюсь к жителям Харькова: без необходимости не находитесь на улицах. Так же, ввиду предстоящих праздников, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности", – обратился к жителям Олег Синегубов.

Напомним, что Украина потребует от оккупантов открытия спецкоридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных.