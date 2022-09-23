Оккупанты обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" и систем С-300: мэр рассказал о разрушениях в городе

После полуночи оккупанты обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" и ракетной системы С-300.

В результате сегодняшнего обстрела Николаева 35 частных домов и 6 многоэтажек получили повреждения. Во всех частных домах, кроме окон и дверей, разбита кровля, в 20 из них — в помещениях обвалился потолок.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"В многоквартирных домах в основном побиты окна и балконы. Повреждения получили также два магазина", — рассказал он.

По его словам, взрывом повредился городской водопровод. Ремонтная бригада "Николаевводоканала" с самого утра работает на месте и заменяет часть трубы.

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