Оккупанты обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" и систем С-300: мэр рассказал о разрушениях в городе

После полуночи оккупанты обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" и ракетной системы С-300.
В результате сегодняшнего обстрела Николаева 35 частных домов и 6 многоэтажек получили повреждения. Во всех частных домах, кроме окон и дверей, разбита кровля, в 20 из них — в помещениях обвалился потолок.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"В многоквартирных домах в основном побиты окна и балконы. Повреждения получили также два магазина", — рассказал он.
По его словам, взрывом повредился городской водопровод. Ремонтная бригада "Николаевводоканала" с самого утра работает на месте и заменяет часть трубы.
Читайте также: