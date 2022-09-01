Оккупанты обстреляли Николаевщину и ударили из авиации: разрушили школу, склады и десятки домов

Вчера, 31 августа, оккупанты обстреляли населенные пункты Николаевской области. Захватчики разрушили админздание, школу, склады и повредили десятки домов мирных жителей. Также российские военные нанесли авиаудар по Березнеговатской громаде.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

В течение дня 31 августа происходили постоянные вражеские обстрелы Первомайской громады. В с. Новониколаевка попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет. С 08:30 до 16:00 под вражескими обстрелами находился поселок Первомайский, в результате чего частично разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.



Также вчера, 31 августа, в течение дня под вражескими обстрелами находилось Шевченковская громада. В поселке Любомировка частично разрушены административное здание, школа, складские помещения, повреждены около 40 жилых зданий. В селе Вавилово повреждены хозяйственные постройки, жилые дома. Информация о пострадавших не поступала.



Днем, 31 августа, в 11:30 зафиксированы обстрелы Куцурубской громады. Попадания были по открытой территории, на поля, между селами Дмитровка и Солончаки. Пострадавших нет.



Баштанский район:

"По информации ОК "Пивдень", вчера, 31 августа, враг нанес авиационный удар несколькими вертолетами Ка-52 по Березнеговатской громаде. Без жертв. Также за прошедшие сутки были обстрелы прилегающих территорий поселка Березнеговатое, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях уточняется", – говорится в сообщении.

Вчера, 31 августа, около 15:30 и 00:00 были обстрелы за пределами села Широке. Повреждены сельхозпостройки и жилой дом. Сегодня, 1 сентября, около 02:30 обстрелам подверглось село Красная Долина. Попадание было по открытым территориям. Пострадавших нет.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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