Оккупанты обстреляли Новые Петровцы в Киевской области

Оккупанты попали в частные дома, магазин и другие инфраструктурные объекты.

В Киевской области оккупанты обстреляли поселок Новые Петровцы. В населенном пункте не было ни одного военного ВСУ и ни одного военного объекта.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

"Вчера было впервые обстреляно село Новые Петровцы. Попали в частные дома, магазин, другие инфраструктурные объекты", — сказал Небитов.

Он акцентировал внимание на том, что в населенном пункте не было ни одного военного ВСУ и какого-либо военного объекта.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения. От массированной атаки также получили повреждения и разрушения Национальный музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году", церковь и другие объекты инфраструктуры.