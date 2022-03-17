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Оккупанты обстреляли Новые Петровцы в Киевской области

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Оккупанты обстреляли Новые Петровцы в Киевской области

Техника кафиров, фото/Минобороны Украины

Оккупанты попали в частные дома, магазин и другие инфраструктурные объекты.

В Киевской области оккупанты обстреляли поселок Новые Петровцы. В населенном пункте не было ни одного военного ВСУ и ни одного военного объекта.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

"Вчера было впервые обстреляно село Новые Петровцы. Попали в частные дома, магазин, другие инфраструктурные объекты", — сказал Небитов.

Он акцентировал внимание на том, что в населенном пункте не было ни одного военного ВСУ и какого-либо военного объекта.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения. От массированной атаки также получили повреждения и разрушения Национальный музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году", церковь и другие объекты инфраструктуры.

Напомним, что в Чернигове под завалами общежития нашли погибшей целую семью, которая стала жертвой авиаудара российских оккупантов по общежитию. Погибли от действий российских захватчиков трое детей и родители.

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