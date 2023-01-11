Оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в селе на Херсонщине: три человека ранены

Из-за этой российской атаки три человека получили ранения различной степени тяжести.

Российские военные обстреляли село Никольское в Херсонской области. Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. В результате вражеских ударов три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры в селе Никольское Белозерской громады. Объект получил повреждения. Из-за этой российской атаки три человека получили ранения разной степени тяжести", — сообщил он.

По словам Янушевича, пострадавших доставят в больницу, где они получат необходимую помощь.

Обстрел Херсона

Российские войска после деоккупации Херсона каждый день обстреливают город и убивают мирных жителей. В городе от 20 ноября из-за обстрелов российских оккупантов погибли 65 человек.

Российские оккупанты атаковали перинатальный центр в Херсоне. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов. По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы.

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