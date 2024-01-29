Оккупанты обстреляли громаду в Сумской области: трое погибших

В субботу, 29 января, российская армия обстреляла Зноб-Новгородскую громаду в Сумской области. В результате удара двое мужчин и одна женщина погибли.

Об этом "Суспільне" сообщил глава общества Петр Гончаров.

Отмечается, что оккупанты выпустили снаряд из миномета. Один из мужчин умер в скорой, когда его везли в больницу в Шостке.

"Двоих мужчин ранило на улице, у почты. По ним россияне выпустили снаряд из миномета. Вероятно из "Градов" обстреляли жилой дом, где были мужчина и женщина. Они погибли на месте. Их тела нашли спасатели, когда тушили пожар", - рассказал Гончаров.

В результате атаки были повреждены частные и многоквартирные дома и здание хлебозавода. Два дома полностью сгорели.

"На одном дворе сгорел сарай, в двухэтажном доме вылетели все окна. В здании хлебзавода также нет окон", — добавил он.

Как сообщалось, на Черниговщине россияне обстреляли гражданский автомобиль. Инцидент произошел на пограничных — в Гремяче. В результате обстрела обошлось без пострадавших.

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