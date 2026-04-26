Оккупанты обстреляли Одесчину: что известно о дроновом терроре
Российские войска в очередной раз атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Повреждена гражданская и портовая инфраструктура.
На Одесчине ночью оккупанты совершили атаку на инфраструктуру.
Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.
«Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Жилая застройка не пострадала. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.
Глава ОВА Олег Кипер впоследствии сообщил детали атаки.
«Ночью враг снова терроризировал Одесчину ударными беспилотниками. Повреждена гражданская и портовая инфраструктура. К сожалению, пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая помощь. В результате удара на территории порта повреждено технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали. В жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Повреждение также получил объект промышленной инфраструктуры», — уточнил он.
Напомним, рано россияне атаковали ударными дронами Чернигов.
Из-за падения вражеских БпЛА возникли пожары в частных домах. Информация о пострадавших уточняется. Один «Шахед» взорвался у многоэтажного дома. В результате взрыва повреждены и выбиты окна.