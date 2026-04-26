Украина
Оккупанты обстреляли Одесчину: что известно о дроновом терроре

Российские войска в очередной раз атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

Одесса остается одной из постоянных целей российских атак

На Одесчине ночью оккупанты совершили атаку на инфраструктуру.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Жилая застройка не пострадала. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.

Последствия атаки

Глава ОВА Олег Кипер впоследствии сообщил детали атаки.

«Ночью враг снова терроризировал Одесчину ударными беспилотниками. Повреждена гражданская и портовая инфраструктура. К сожалению, пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая помощь. В результате удара на территории порта повреждено технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали. В жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Повреждение также получил объект промышленной инфраструктуры», — уточнил он.

Напомним, рано россияне атаковали ударными дронами Чернигов.

Из-за падения вражеских БпЛА возникли пожары в частных домах. Информация о пострадавших уточняется. Один «Шахед» взорвался у многоэтажного дома. В результате взрыва повреждены и выбиты окна.

