Оккупанты обстреляли Орехов в Запорожской области — есть погибшие и раненные: ситуация в Запорожской области

Оккупанты обстреляли Орехов в Запорожской области — есть погибшие и раненные: ситуация в Запорожской области

В Запорожской области россияне обстреляли город Орехов.

В результате обстрела пострадали.

Об этом сообщают в Запорожской ОГА.

Военная ситуация в Запорожской области на протяжении последних суток не претерпела существенных изменений. Враг оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Запорожском направлении. Наибольшая активность оккупантов наблюдается вблизи Пологов, Орехова и Гуляйполя.

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"10 мая российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, в результате чего в больницы Запорожья доставлены 8 граждан Украины, один человек погиб", — сообщают в ОГА.

Из-за сложной военной ситуации, которая сейчас складывается вблизи Гуляйполя, непрекращающиеся боевые действия городской голова Сергей Ярмак обратился к жителям с призывом эвакуироваться в более безопасные города Украины.

Также из-за обстрелов в Орехове временно приостановлена работа пункта предоставления гуманитарной помощи.

При этом российские оккупанты продолжают распространять фейки, что именно ВСУ обстреливают мирное население Запорожского края.

Напомним, что в Запорожье демонтировали гаубицу МЛ-20 – часть мемориального комплекса "Скорбная мать", который расположен на правом берегу города. Такая необходимость возникла из-за того, что российские оккупанты рассказывали о том, что это базы ВСУ.

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