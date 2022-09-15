Оккупанты обстреляли освобожденные районы Харьковщины: ранены 12 человек, в том числе 2 детей

Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

В течение этих суток, 15 сентября, российские оккупанты продолжают терроризировать население освобожденных районов Харьковщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг обстреливает населённые пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Имеются разрушенные жилые дома и пострадавшие.

По предварительным данным, в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе 2 детей: 12 и 13 лет. Еще одна раненая женщина в Изюмском районе, одна – в Харьковском. Информация уточняется.

Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь, уверил глава ОВА.

Напомним, оператор ТСН запечатлел зачистку Балаклеи, в которой сам участвовал.

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