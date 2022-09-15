Оккупанты обстреляли освобожденные районы Харьковщины: ранены 12 человек, в том числе 2 детей

Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
В течение этих суток, 15 сентября, российские оккупанты продолжают терроризировать население освобожденных районов Харьковщины.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, враг обстреливает населённые пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Имеются разрушенные жилые дома и пострадавшие.
По предварительным данным, в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе 2 детей: 12 и 13 лет. Еще одна раненая женщина в Изюмском районе, одна – в Харьковском. Информация уточняется.
Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь, уверил глава ОВА.
Напомним, оператор ТСН запечатлел зачистку Балаклеи, в которой сам участвовал.
Читайте также:
- Изюмцы удивились увольнению, а врагов военные заставили убегать даже на велосипедах.
- "Трупная вонь и полная антисанитария": бойцов ВСУ шокировал военный госпиталь кафиров на освобожденной Харьковщине
- Кадры, как из фильма об апокалипсисе: Зеленский показал жуткое видео с освобожденных территорий Харьковщины